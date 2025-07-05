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ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا"

إيلون ماسك
6 يوليو 2025 00:09

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، السبت، تأسيس حزب جديد في الولايات المتحدة باسم "حزب أميركا"، وذلك بعد يوم واحد من توجيهه سؤالاً لمتابعيه على منصة "إكس" عمّا إذا كان ينبغي إنشاء حزب سياسي جديد في البلاد.
وقال ماسك في منشور على المنصة: "بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزباً سياسياً جديداً، وستحصلون عليه!".
وأضاف: "اليوم، تأسس حزب أميركا".
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشروع قانون خفض الضرائب، وهو القانون الذي عارضه ماسك بشدة.
وقد أنفق الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" مئات الملايين على دعم إعادة انتخاب ترامب، وقاد سابقاً إدارة الكفاءة الحكومية بهدف خفض الإنفاق.
وهدد ترامب، الأسبوع الماضي، بقطع مليارات الدولارات من الإعانات التي تتلقاها شركات ماسك من الحكومة الاتحادية.
وكان الملياردير الأميركي قد أعلن سابقاً أنه سيؤسس حزباً سياسياً جديداً وسينفق الأموال لإزاحة المشرعين الذين دعموا مشروع القانون.
وعبر نواب جمهوريون عن قلقهم من أن الخلاف المتكرر بين الرجلين قد يضر بفرصهم في الحفاظ على أغلبيتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس العام المقبل.

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