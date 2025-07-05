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ارتفاع جديد لعدد قتلى فيضانات تكساس

من آثار الفيضانات في تكساس
6 يوليو 2025 01:13

ارتفعت حصيلة الفيضانات المفاجئة المدمرة في ولاية تكساس الأميركية إلى 32 قتيلاً، بينهم 14 طفلاً، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، اليوم الأحد.
وقال لاري لايثا، قائد شرطة مقاطعة كير: "ما أستطيع قوله لكم، تحديث: هناك 32 قتيلاً، 18 منهم بالغون و14 طفلاً. خمسة من البالغين لا تزال هويتهم مجهولة، وثلاثة أطفال لم تُحدد هويتهم بعد".
وجرفت المياه المدمرة وسريعة الجريان، على طول نهر "جوادالوبي"، مخيماً للفتيات ودمّرت منازل في وقت مبكر من صباح أول أمس الجمعة، بالقرب من النهر.
ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين. 

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