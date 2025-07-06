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باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في كراتشي

عمال الإنقاذ خلال عملية بحث وسط حطام مبنى منهار في كراتشي
6 يوليو 2025 12:42

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار مبنى في كراتشي إلى 27، حيث دخلت عملية البحث يومها الثالث وتردد أن ثلاثة أشخاص على الأقل مازالوا مفقودين، طبقا للمتحدث باسم مؤسسة إدهي الباكستانية الخيرية المعنية بالخدمات الإنسانية اليوم الأحد.
وانتشل رجال الإنقاذ حتى الآن 27 جثة من بينها جثث 15 رجلا و9 نساء وصبي، وطفلة من تحت الأنقاض، بينما يتلقى ثلاثة أشخاص العلاج، حسب إدارة المستشفى، طبقا لما ذكرته صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأحد. وفي وقت سابق شكلت حكومة السند لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في الحادث وكلفت بتقديم تقرير بحلول غد الاثنين. وتسابق السلطات الزمن لتحديد مواقع الأحياء وانتشال الجثث من تحت أنقاض المبنى السكني الذي انهار في منطقة بغدادي أمس الأول الجمعة. 

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المصدر: وكالات
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