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جهود مكثفة لمواجهة حرائق غابات الساحل السوري

دخان يتصاعد من حريق غابات في محافظة اللاذقية الساحلية السورية
6 يوليو 2025 11:33

أفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث  السورية بأنه في ظل اتساع رقعة الحرائق في غابات الساحل السوري جرى  إحداث غرفة عمليات ميدانية مشتركة بالتعاون مع عدد من المنظمات السورية الفاعلة، بهدف تقديم الدعم اللوجستي والميداني لعمليات إخماد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا )  اليوم الأحد عن  وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح  قوله،  في منشور على منصة إكس، إن الغرفة باشرت مهامها بتأمين سيارات نقل المياه لدعم فرق الإطفاء، وتنظيم فرق تطوعية من مدربين على مكافحة الحرائق، إلى جانب توفير آليات ثقيلة تستخدم لفتح خطوط النار والمساهمة في احتواء انتشار النيران.
وأعرب الوزير عن تقديره للمنظمات المشاركة ولجميع الأفراد الذين يقدمون الدعم والمساندة في هذه الظروف الصعبة. ووفق الوكالة :"لا تزال فرق الإطفاء تواصل جهودها منذ أربعة أيام على التوالي، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.
ويشارك في عمليات الإخماد 62 فرقة إطفاء تابعة للدفاع المدني إلى جانب طائرتين مروحيتين و11 آلية أرسلتها تركيا. 

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المصدر: وكالات
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