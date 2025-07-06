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تايوان توسع تحذيرها من إعصار "داناس"

أرشيفية
6 يوليو 2025 13:51

وسعت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان تحذيرها البري بشأن إعصار داناس اليوم الأحد ليشمل 20 بلدية مع اقتراب العاصفة من تايوان. وجددت الإدارة التحذير البري اليوم الأحد ووسعته من ستة مواقع الليلة الماضية إلى 20 بلدية اليوم الأحد لتنبيه السكان والشركات في تلك المناطق بأن تلك المواقع من المتوقع أن تكون داخل الحافة الخارجية للإعصار في غضون 18 ساعة، حسب وكالة أنباء تايوان اليوم الأحد. ورفعت الإدارة مستوى إعصار داناس من عاصفة استوائية إلى إعصار بحلول الساعة 11 صباح اليوم الأحد بسبب قوته المتزايدة. وتحذير اليوم الأحد تم فرضه على مدن تايبيه ونيو تايبيه وتاويوان وتايشونج وتاينان. وأبقت الإدارة أيضا على تحذيرها البحري في المياه قبالة جزيرة دونجشا وقناة باشي ومضيق تايوان والمياه قبالة شمال تايوان. 

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