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موسكو وكييف تتبادلان هجمات واسعة بالمسيرات

علما روسيا وأوكرانيا
6 يوليو 2025 15:16

تبادلت روسيا وأوكرانيا، خلال الساعات الماضية، هجمات جوية وصفت بأنها الأوسع منذ أشهر، استخدم فيها عدد كبير من الطائرات المسيرة، مما أسفر عن إصابات في أوكرانيا، وتزامن مع تنديد من الأمم المتحدة بالتصعيد الأخير.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن دفاعاتها الجوية تمكنت الليلة الماضية من إسقاط 120 طائرة مسيرة فوق عشر مقاطعات روسية وبحر آزوف، كان العدد الأكبر منها في مقاطعات بريانسك وكورسك وأوريول.

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في المقابل وبحسب مصادر أوكرانية، شنت القوات الروسية هجمات على مناطق أوكرانية عدة، ونقلت السلطات في كييف وقوع إصابات وأضرار بمبان سكنية في منطقة فيشجورود، بينما أصيبت اثنان في قصف على مدينة خاركيف شرق البلاد، كما استهدفت الهجمات مدينتي زابوريجيا وميكولايف، وألحقت أضرارا ببنى تحتية.

 

المصدر: وكالات
روسيا وأوكرانيا
طائرات مسيرة
موسكو
كييف
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