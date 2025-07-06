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تايوان تلغي رحلات الطيران الداخلية بسبب "داناس"

طائرة تابعة لشركة "ماندارين إيرلاينز"
6 يوليو 2025 18:05

أعلنت شركتا الطيران التايوانيتان "ماندارين إيرلاينز" و"يوني إير" اليوم الأحد، إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية في تايوان المقررة صباح يوم غد الاثنين، بسبب الخطر الناجم عن إعصار "داناس"، بحسب ما ورد في إعلانين صدرا عن الشركتين. 
ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) عن شركة "ماندارين إيرلاينز" القول، إن رحلاتها ستُستأنف بعد ظهر الاثنين، كما سيتم جدولة رحلات إضافية بين الجزيرة الرئيسية في تايوان ومقاطعتي كينمن وبينجو البحريتين. 
وأكدت شركة "يوني إير" أنها ستلغي جميع رحلاتها الداخلية المقررة صباح الاثنين.
وأعلنت الشركة تعليق خدماتها إلى جزر ماتسو (في مقاطعة لينتشيانج) طوال يوم غد، بينما ستستأنف الرحلات المتجهة إلى الوجهات الأخرى، والتي تشمل رحلات إضافية إلى مقاطعتي كينمن وبينجو بصورة تدريجية بعد الظهر. 

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المصدر: د ب أ
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