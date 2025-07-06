ترامب يعلن مقاطعة كير في تكساس "منطقة كوارث"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مقاطعة كير بولاية تكساس منطقة كوارث، بعد أن لقى 59 شخصاً حتفهم، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين، بعد حدوث فيضانات جراء هطول أمطار غزيرة.

وقال ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" إن الهدف من الإعلان هو "ضمان حصول رجال الإنقاذ على الموارد التي يحتاجونها على الفور، تعاني هذه العائلات من مأساة لا يمكن تصورها مع فقد عدد من الأرواح، واستمرار وجود كثيرين في عداد المفقودين".

وارتفعت حصيلة الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية تكساس إلى 59 قتيلاً، حسبما أفاد مسؤول في الولاية اليوم.

وجرفت المياه المدمرة وسريعة الجريان على طول نهر "جوادالوبي" مخيماً للفتيات ودمّرت منازل بالقرب من النهر، في وقت مبكر من صباح الجمعة الماضي.