الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إعصار "داناس" يجتاح تايوان.. وإجلاء آلاف السكان

إعصار "داناس" يجتاح تايوان.. وإجلاء آلاف السكان
6 يوليو 2025 21:36

أُجلِي نحو 3 آلاف شخص من منازلهم في تايوان، اليوم الأحد، بعدما أدّى الإعصار "داناس" إلى هطول أمطار غزيرة على الجزيرة تسبّبت في حدوث فيضانات وانزلاقات تربة، حسبما أفادت السلطات.
وقالت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، في تحذير لها، إنّ من المتوقع أن يتجه الإعصار، المصحوب برياح تبلغ سرعتها القصوى 137 كيلومتراً في الساعة، شمالاً على طول ساحل تايوان الغربي خلال الليل.
من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق بأنّ 28 شخصاً على الأقل تلقّوا العلاج من إصابات طفيفة.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنّ إعصار "داناس" تسبّب في هطول أكثر من 500 مليمتر من الأمطار على جنوب تايوان خلال نهاية الأسبوع، محذرة من هطول أمطار غزيرة على بقية أنحاء الجزيرة مع تحرّك الإعصار شمالاً. 
وأضافت: "من الليلة وحتى صباح الغد، سنشهد أقوى تأثيرات للرياح والأمطار".
وأشارت الوكالة الوطنية للإغاثة إلى أنّ غالبية الأشخاص الـ2853 الذين تمّ إجلاؤهم كانوا في مناطق جبلية في محيط مدينة كاوهسيونغ الساحلية الجنوبية.
وأكدت الوكالة تسجيل عشرة حوادث انزلاق تربة على الأقل، بينما غمرت المياه 49 منطقة، لكن المياه بدأت تنحسر.
وتشهد تايوان عواصف استوائية متكرّرة من يوليو إلى أكتوبر.

أخبار ذات صلة
قتيلان وإصابة أكثر من 300 جراء إعصار "داناس" في تايوان
فيضانات الفلبين تجبر 2000 شخص على ترك منازلهم
المصدر: آ ف ب
تايوان
الأمطار
هطول الأمطار
الأعاصير
الأمطار الغزيرة
آخر الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:46
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
الأخبار العالمية
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
اليوم 20:35
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
الرياضة
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
اليوم 20:32
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
الرياضة
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
اليوم 20:29
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©