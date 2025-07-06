الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا

انفجار مسيَّرة في سماء كييف خلال غارة ليلية على المدينة (رويترز)
7 يوليو 2025 01:47

موسكو وكييف (وكالات)

أعلنت روسيا، أمس، السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا هما بيدوبنه في منطقة دونيتسك وسوبوليفكا في خاركيف. ولم يصدر أي تعليق بعد من الجانب الأوكراني على الإعلان الروسي.
وكان عدد سكان بيدوبنه حوالي 500 نسمة قبل اندلاع الحرب في عام 2022، وهي تقع على بعد سبعة كيلومترات فقط من حدود منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا.
أما قرية سوبوليفكا، فتقع على بعد نحو كيلومترين غرب بلدة كوبيانسك، خارج المناطق التي تفيد القوات الروسية بأنها تسيطر عليها، بحسب خرائط للوضع الميداني ينشرها «معهد دراسة الحرب» ومقره الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في منشورين منفصلين على «تليغرام»، إن قوات الجيش «حررت» القريتين.
وسرّع الجيش الروسي تقدّمه للشهر الثالث على التوالي في يونيو. والمكاسب الميدانية التي تحققت في ذلك الشهر، هي الأكبر منذ نوفمبر الماضي، وفقاً لبيانات «معهد دراسة الحرب» ومحللين يعتقدون أن روسيا تتقدم على خط الجبهة منذ أكثر من عام مستفيدة من نقص القوات والعتاد الذي يعانيه الجانب الأوكراني. 
 وفي سياق متصل، شنت كل من روسيا وأوكرانيا، خلال ليل السبت/ الأحد، هجمات بأكثر من 100 طائرة مسيرة، في استمرار للهجمات الجوية المتبادلة بين الجانبين، حسبما أعلنت سلطات البلدين أمس. وأفاد سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق «تليجرام»، بأن دفاعاته أسقطت 117 من أصل 157 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل. وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام 14 صاروخ أرض-جو موجهة من طراز إس 300، تم إطلاقها من منطقة كورسك، و157 طائرة مسيَّرةً تم إطلاقها من مناطق شاتالوفو وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية. 

أخبار ذات صلة
قتلى وجرحى في أوكرانيا جراء هجمات روسية
مسيّرات أوكرانية تربك المطارات في روسيا
دونيتسك
الحرب في أوكرانيا
روسيا
أوكرانيا
كييف
موسكو
آخر الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:46
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
الأخبار العالمية
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
اليوم 20:35
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
الرياضة
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
اليوم 20:32
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
الرياضة
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
اليوم 20:29
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©