الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مباحثات مصرية وأوروبية لتعزيز التعاون في ملف الهجرة

وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي (أرشيفية)
7 يوليو 2025 01:47

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، أمس، أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية. وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه عبد العاطي من مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر تناولا خلاله سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة. ووصف عبد العاطي الهجرة بأنها تمثل تحدياً مشتركاً للجانبين مما يستلزم تعزيز التنسيق القائم على المصالح المتبادلة بهدف دعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة. وشدد على أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي سواء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو في إطار برامج التعاون القائمة. وأكد كذلك أهمية تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية من خلال إطلاق برامج مشتركة للتدريب والتعليم الفني والمهني تسهم في تأهيل العمالة المصرية وتيسير اندماجها في سوق العمل الأوروبية، بما يواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يرفض دعوات لتأجيل قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي
18 وجهة صيفية للناقلات الوطنية لعام 2025
بدر عبد العاطي
الاتحاد الأوروبي
مصر
الهجرة غير الشرعية
الهجرة
آخر الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:46
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
الأخبار العالمية
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
اليوم 20:35
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
الرياضة
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
اليوم 20:32
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
الرياضة
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
اليوم 20:29
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©