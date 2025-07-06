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الأردن يشارك في جهود إخماد حرائق غابات سوريا

الأردن يشارك في جهود إخماد حرائق غابات سوريا
7 يوليو 2025 01:47

عمان (وكالات)

أعلن الأردن أمس، مشاركة قواته المسلحة في جهود إخماد حرائق الغابات التي اندلعت بريف محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا نتيجة انفجار مخلفات الحرب وارتفاع درجات الحرارة ما أدى إلى اتساع رقعة النيران في الغابات والسهول والمناطق السكنية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن القوات المسلحة الأردنية القول إنها أرسلت طائرتين من نوع (بلاك هوك) تابعتين لسلاح الجو الملكي مزودتين بطواقم متخصصة ومعدات فنية متقدمة للمساهمة في السيطرة على بؤر النيران والحد من انتشارها لحماية الأرواح والممتلكات. 
وانتشرت فرق تابعة للأمم المتحدة، أمس، في الساحل السوري، حيث يواصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق الغابات لليوم الرابع على التوالي. وقال المنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، في بيان، إن الحرائق التي تنتشر بسرعة في محافظة اللاذقية الواقعة شمال غربي البلاد أجبرت مئات العائلات على الفرار من منازلها، كما دمرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والبنى التحتية الحيوية.

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