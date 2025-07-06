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سفينة تجارية تتعرض لهجوم قبالة سواحل اليمن

الهجمات الحوثية تمثل تهديداً للملاحة في البحر الأحمر (أرشيفية)
7 يوليو 2025 01:47

دبي (وكالات)

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أمس، أن سفينة شحن تعرضت لإطلاق نار وقذائف صاروخية من ثمانية زوارق صغيرة في البحر الأحمر قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليمن.
وأضافت الهيئة والشركة في تقريرين أن فريقاً أمنياً مسلحاً على متن السفينة رد على إطلاق النار. وذكر مصدر في الأمن البحري أن السفينة التي ترفع علم ليبيريا والمملوكة لجهات يونانية اسمها ماجيك سيز، وأن المياه تسربت إليها. ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم. وهذان هما أول تقريرين من نوعهما تصدرهما الهيئة والشركة عن هذه المنطقة منذ منتصف أبريل. وقالت الهيئة والشركة إن هجوم أمس وقع على بعد 51 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة باليمن وأدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة.
وشنت جماعة الحوثي اليمنية أكثر من 100 هجوم استهدف سفن الشحن منذ نوفمبر 2023.
وخلال تلك الفترة، أغرقت الجماعة سفينتين واستولت على أخرى وقتلت أربعة بحارة على الأقل في هجوم عرقل حركة الشحن العالمية وأجبر الشركات على تغيير مساراتها، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تكثيف هجماتها على الجماعة هذا العام.

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