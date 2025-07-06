الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسيّرات أوكرانية تربك المطارات في روسيا

جندي أوكراني يستعد لإطلاق طائرة مسيرة (أرشيفية)
6 يوليو 2025 22:23

تسببت طائرات مسيّرة أوكرانية في اضطرابات كبيرة لحركة الطيران في روسيا، اليوم الأحد، ما أجبر السلطات على تعليق الرحلات الجوية في عدد من المطارات الرئيسية في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" بأن الرحلات توقفت مؤقتاً في أكبر مطارات موسكو، مطار شيريميتيفو، وكذلك في مطار بولكوفو قرب سان بطرسبرج.
كما تم تعليق حركة الطيران في محيط مدينة كيروف، التي تبعد نحو 800 كيلومتر شمال شرق موسكو.
وقال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ست طائرات مسيّرة أوكرانية كانت تقترب من العاصمة.
وفي منطقة كالوجا، جنوب غرب موسكو، تم تدمير سبع طائرات مسيرة، في حين تم إسقاط طائرتين مسيّرتين أخريين قرب سان بطرسبرج، بحسب بيانات رسمية.
ولم تقدم روسيا أي معلومات عن حجم الأضرار أو الخسائر الناتجة عن هذه الهجمات.

أخبار ذات صلة
قتلى وجرحى في أوكرانيا جراء هجمات روسية
روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: د ب أ
الحرب في أوكرانيا
روسيا
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:46
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
الأخبار العالمية
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
اليوم 20:35
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
الرياضة
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
اليوم 20:32
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
الرياضة
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
اليوم 20:29
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©