مسيّرات أوكرانية تربك المطارات في روسيا

تسببت طائرات مسيّرة أوكرانية في اضطرابات كبيرة لحركة الطيران في روسيا، اليوم الأحد، ما أجبر السلطات على تعليق الرحلات الجوية في عدد من المطارات الرئيسية في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" بأن الرحلات توقفت مؤقتاً في أكبر مطارات موسكو، مطار شيريميتيفو، وكذلك في مطار بولكوفو قرب سان بطرسبرج.

كما تم تعليق حركة الطيران في محيط مدينة كيروف، التي تبعد نحو 800 كيلومتر شمال شرق موسكو.

وقال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ست طائرات مسيّرة أوكرانية كانت تقترب من العاصمة.

وفي منطقة كالوجا، جنوب غرب موسكو، تم تدمير سبع طائرات مسيرة، في حين تم إسقاط طائرتين مسيّرتين أخريين قرب سان بطرسبرج، بحسب بيانات رسمية.

ولم تقدم روسيا أي معلومات عن حجم الأضرار أو الخسائر الناتجة عن هذه الهجمات.