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مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن

تصاعد الدخان والحطام خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ ف ب)
7 يوليو 2025 01:47

حسن الورفلي (غزة، القاهرة)

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، أمس، مفاوضات غير مباشرة بين وفد قيادي لحركة حماس والوفد الإسرائيلي المفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي على مسودة المقترح الأميركي الأخيرة الذي قدمه الوسطاء، وذلك وسط ترحيب إسرائيلي وملاحظات قدمتها حماس للوسطاء حول عدة بنود، بحسب ما أكده مصدر لـ«الاتحاد».
وأوضح المصدر أن الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي وصل إلى الدوحة عصر أمس انخرط في مفاوضات غير مباشرة مع حماس يقودها الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، مؤكداً أن وفد حماس شدد على ضرورة زيادة حجم المساعدات إلى غزة وتوزيعها عبر آلية أممية، وتحديد مناطق انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ووضع بند بالضمانات اللازمة للدخول في مفاوضات لوقف دائم للحرب منذ اليوم الأول للهدنة المقررة بـ 60 يوماً.
ولفت المصدر إلى أن الوفد الإسرائيلي المفاوض يمتلك صلاحيات أكبر تمكنه من الانخراط في مفاوضات جادة وحاسمة مع حماس، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغم تحفظه على ملاحظات حماس بخصوص المقترح إلا أنه وافق على سفر الوفد المفاوض إلى الدوحة بعد موافقة «الكابينت» الإسرائيلي.

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وسيشارك وفد من ممثلين عن الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك سيشارك أيضاً في المحادثات على مستوى الفرق المهنية، فيما أوفدت مصر وفداً أمنياً إلى الدوحة، في حين يتواجد الوفد المفاوض عن حركة حماس في العاصمة القطرية.
وغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن مساء أمس، على أن يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم، بتوقيت واشنطن.
وقال نتنياهو قبيل مغادرته إلى واشنطن: إن المفاوضين الإسرائيليين في محادثات وقف إطلاق النار في قطر تلقوا تعليمات واضحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالشروط التي قبلتها إسرائيل، مضيفاً أعتقد أن النقاش مع الرئيس الأميركي سيساهم بالتأكيد في تحقيق هذه النتائج.
وطالبت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة الحكومة في بيان، أمس، بضرورة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى، وذلك على خلفية المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في الدوحة، وزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن ولقائه مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

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