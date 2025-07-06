وزير الخزانة الأميركي يدعو ماسك للابتعاد عن السياسة

دعا وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الملياردير إيلون ماسك إلى الابتعاد عن السياسة والتركيز على إدارة شركاته، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الأخير تشكيل حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة.

وذكرت شركة "أزوريا بارتنرز"، التي كانت تعتزم إطلاق صندوق مرتبط بشركة "تسلا" المملوكة لماسك، أنها قررت تأجيل إطلاق المشروع، لأن إنشاء الحزب "يتعارض مع مسؤوليات (ماسك) بالعمل رئيساً تنفيذياً بدوام كامل".

وأوضح بيسنت، في حديث مع شبكة "سي إن إن"، اليوم الأحد، أن مجلسي إدارة شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" المملوكتين لماسك، من المرجّح أن يفضّلا بقاءه بعيداً عن السياسة.

وصرّح الوزير: "أعتقد أن مجلسي الإدارة في الشركتين لم يعجبهما إعلان أمس، وسيشجعانه على التركيز على أنشطته التجارية وليس السياسية".

وأعلن ماسك، أمس السبت، أنه سيؤسس "حزب أميركا"، رداً على مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق.

وأشار ماسك، الذي عمل مستشاراً كبيراً للبيت الأبيض خلال الأشهر القليلة الأولى من رئاسة ترامب، إلى أن حزبه الجديد سيسعى في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل إلى إزاحة الجمهوريين في الكونجرس الذين دعموا مشروع قانون الضرائب.

وأنفق الملياردير الأميركي ملايين الدولارات لدعم جهود ترامب للفوز بولاية رئاسية جديدة عام 2024.