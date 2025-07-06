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تركيا تسجل أكثر من 700 حريق في 10 أيام

حرائق غابات في إزمير التركية
6 يوليو 2025 23:57

أظهرت أرقام الحكومة التركية، اليوم الأحد، تسجيل 761 حريقاً على مدار الأيام العشرة الماضية، ما يمثل نحو ربع الحرائق التي اندلعت هذا العام.
وحتى اليوم، تم إخماد جميع الحرائق أو السيطرة عليها، بحسب ما كتبته مديرية الاتصالات التركية على منصة "إكس".
وشملت هذه الحرائق 20 حريقاً كبيراً في ولايات إزمير وساكاريا وهاتاي وبيله جك ومانيسا وإسطنبول وبورصة. 
وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن 228 منزلاً على الأقل تضررت بشدة بسبب الحرائق في إزمير وحدها، حيث لا يزال يتم تحديد مدى الضرر الكامل. 
وتسببت الحرائق في دمار واسع النطاق، إذ أتت على ثلاث قرى في إزمير، وأسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر 81 عاماً لا يستطيع الحركة، إضافة إلى اثنين من عمال الإنقاذ. 
وتم إجلاء عشرات الآلاف من السكان في أجزاء أخرى من البلاد خلال الأيام الأخيرة. 
يُذكر أن تركيا تمتلك 27 طائرة إطفاء و105 مروحيات إطفاء، وفقاً للأرقام الرسمية.

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حرائق الغابات
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حريق الغابات
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