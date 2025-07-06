قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في نيجيريا

لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأُصيب أربعة آخرون، جراء هجوم شنّته جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في ولاية برنو شمال شرقي نيجيريا، حسبما ذكرت السلطات أمس الأحد.

وقال بابانا زولوم، حاكم الولاية، في تصريحات له، إن الإرهابيين نفذوا الهجوم على منطقة "مالام فاتوري" بالولاية، غير أنه لم يحدد وقت وقوعه.

وتقع المنطقة قرب الحدود مع تشاد، وعلى بعد نحو 270 كيلومتراً من مدينة مايدوجوري، عاصمة ولاية برنو.

وتنشط "بوكو حرام" في هذه الولاية، حيث تنفذ هجمات إرهابية من حين إلى آخر، وتشير منظمات إغاثة إلى أن أعمال العنف التي ترتكبها الجماعة أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد ما لا يقل عن مليوني شخص من قراهم.