ثوران بركان جبل ليوتوبي في إندونيسيا

ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في اندونيسيا اليوم الاثنين، مطلقا سحابة من الرماد وصلت إلى ارتفاع 11 ميلا (7ر17 كيلومتر). فيما غطى الرماد قرى مجاورة. وقالت هيئة الجيولوجيا الإندونيسية في بيان إنها سجلت إطلاق البركان سيلا من سحب حارقة من الغاز على طول منحدراته خلال الثوران. ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا.

وكانت الهيئة التي تراقب البراكين في البلاد قد رفعت مستوى التحذير الخاص بالبركان إلى الدرجة القصوى عقب ثوران وقع في 18 يونيو، وضاعفت تقريبا نطاق منطقة الحظر لتصل إلى دائرة نصف قطرها 7 كيلومترات (3ر4 ميل)، مع تزايد وتيرة الثورانات.



