ترامب ينتقد خطط إيلون ماسك لتأسيس حزب جديد

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مستشاره السابق، إيلون ماسك، بشأن خططه لتشكيل حزب سياسي جديد.

على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".

وكتب ترامب على "تروث سوشيال" أن الأحزاب الثالثة لا تفعل سوى "إحداث فوضى واضطراب كامل وتام".

وفي وقت سابق يوم الأحد، انتقد ترامب أمام الصحفيين خطة ماسك، وأشاد "بالنجاح الهائل" الذي حققه الجمهوريون. وكان ماسك قد قال يوم السبت إنه قرر تأسيس حزبه السياسي الخاص في الولايات المتحدة، وأطلق عليه اسم "حزب أميركا". جاء إعلانه على منصته "إكس" بعد يوم واحد من إجرائه استطلاع رأي لسؤال المستخدمين عما إذا كان يجب عليه إنشاء حزب جديد لمنافسة الديموقراطيين والجمهوريين. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان قد اتخذ أي خطوات رسمية لإنشاء الحزب الجديد.