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قتيلان وإصابة أكثر من 300 جراء إعصار "داناس" في تايوان

قتيلان وعشرات المصابين جراء إعصار "داناس" في تايوان
7 يوليو 2025 11:55

ضربت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة المصاحبة لإعصار "داناس" أجزاء من تايوان، اليوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 300 آخرين على الساحل الغربي للجزيرة المكتظ بالسكان. وتراجعت قوة الإعصار أثناء تحركه نحو مضيق تايوان في طريق متوقع إلى البر الرئيسي للصين.

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 580 ألف منزل، كما أغلقت المدارس والمكاتب في أنحاء المناطق الجنوبية والوسطى من تايوان.

ووصل الإعصار "داناس" إلى الساحل الغربي، في وقت متأخر من يوم أمس الأحد، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 144 كيلومترا (89 ميلا) في الساعة، وتسبب في هطول أمطار تجاوز منسوبها 60 سنتيمترا "24 بوصة" في بعض المناطق، ما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

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وأعلنت وكالة الإطفاء الوطنية مقتل شخصين في مدينة تاينان جنوب غرب البلاد.

وأصيب 334 شخصا على الأقل، فيما أضطر أكثر من 3400 شخص إلى إخلاء منازلهم، معظمهم من المناطق الجبلية المحيطة بمدينة كاوهسيونج الساحلية جنوب البلاد.

وتشهد تايوان أعاصير بشكل روتيني بين يوليو وأكتوبر، لكنها أكثر شيوعا على ساحلها الشرقي ذي الكثافة السكانية المنخفضة المواجه للمحيط الهادئ.

المصدر: وكالات
تايوان
إعصار
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