الثلاثاء 8 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الملك تشارلز وستارمر يشاركان في إحياء ذكرى تفجيرات لندن

رئيس الوزراء البريطاني وعمدة لندن خلال الذكرى العشرين لتفجيرات لندن
7 يوليو 2025 16:17

أحيا الملك تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وحشد من سكان لندن اليوم الإثنين لذكرى الـ 20 لتفجيرات شبكة النقل العام في لندن عام 2005 بالوقوف دقيقة صمت، وتعد التفجيرات أعنف هجوم شهدته العاصمة البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية. وقد لقي 52 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 770 آخرين عندما فجر أربعة رجال بريطانيين أنفسهم في ثلاثة قطارات أنفاق وحافلة خلال ساعة الذروة الصباحية في 7 يوليو 2005. حيث يجري إحياء ذكراها هذا العام من خلال فعاليات مختلفة، من بينها مراسم عند النصب التذكاري لتفجيرات 7/7 في حديقة هايد بارك وقداس تذكاري في كاتدرائية سان بول. وعند الساعة 50:8 صباحا بالتوقيت المحلي، وهي اللحظة التي انفجرت فيها القنبلة الأولى قبل 20 عاما، وضع رئيس الوزراء كير ستارمر وعمدة لندن صادق خان أكاليل الزهور عند النصب التذكاري في حديقة هايد بارك، الذي يتكون من 52 عمودا فولاذيا تخليدا لذكرى الضحايا الذين لقوا حتفهم. وفي محطات مترو الأنفاق القريبة من مواقع الانفجارات، وقف الموظفون والركاب دقيقة صمت حدادا.
وقال الملك في رسالة إن: "مشاعري الصادقة وصلواتي الخاصة تظل مع جميع من تغيرت حياتهم إلى الأبد في ذلك اليوم الصيفي الرهيب". وأضاف الملك أن بوسع البلاد أن تستمد العزاء من شجاعة رجال أجهزة الطوارئ وغيرهم ممن تعاملوا مع الهجوم، و"عدد لا يحصى من قصص الشجاعة والتعاطف الاستثنائية التي ظهرت وسط ظلمة ذلك اليوم.

أخبار ذات صلة
الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى بريطانيا
باوليني تنفصل عن مدربها بعد الخروج المبكر من ويمبلدون
المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
لندن
بريطانيا
تفجيرات
كير ستارمر
آخر الأخبار
جامعة أبوظبي تطرح 21 برنامجاً جديداً
علوم الدار
جامعة أبوظبي تطرح 21 برنامجاً جديداً
اليوم 12:19
«مبابي ريال مدريد» يواجه سان جيرمان للمرة الأولى
الرياضة
«مبابي ريال مدريد» يواجه سان جيرمان للمرة الأولى
اليوم 12:10
وزير العدل يبحث مع السفير الأسترالي علاقات التعاون
علوم الدار
وزير العدل يبحث مع السفير الأسترالي علاقات التعاون
اليوم 12:09
بوجاتشار أحد أبطال قائمة «أشرس 10 سباقات» في تاريخ طواف فرنسا
الرياضة
بوجاتشار أحد أبطال قائمة «أشرس 10 سباقات» في تاريخ طواف فرنسا
اليوم 12:02
رئيس الوزراء شيجرو إيشيبا ووزير التنشيط الاقتصادي ريوسي أكازاوا خلال اجتماع بطوكيو حول التعريفات الأميركية
الأخبار العالمية
اليابان تبحث مع وزير التجارة الأميركي "حزمة من التدابير"
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©