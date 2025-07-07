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أمريكا تعلن صفقات تجارية خلال 48 ساعة

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت متحدثا للصحفيين في واشنطن (رويترز)
7 يوليو 2025 18:48

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن عدد من الاتفاقات التجارية خلال الـ48 ساعة المقبلة، وذلك قبيل الموعد النهائي المحدد ليوم الأربعاء لإنهاء المفاوضات الجارية.
وأضاف بيسنت في مقابلة تلفزيونية أن «نبرة العديد من المشاركين في المحادثات تغيرت، وقد تلقيت الليلة الماضية كماً كبيراً من العروض والمقترحات الجديدة. يبدو أن اليومين القادمين سيكونان مزدحمين».
وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ في تسليم خطابات الرسوم الجمركية اعتباراً من الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.
وأوضح بيسنت أن هذه الخطابات لا تُعد بالضرورة تهديداً أو إنذاراً نهائياً، مضيفاً: «هي بمثابة رسالة تقول: شكراً لرغبتكم في التجارة معنا، نرحب بكم كشركاء تجاريين، وهذه هي الرسوم المفروضة، ما لم ترغبوا في العودة إلى طاولة التفاوض».
وامتنع بيسنت عن التعليق على ما إذا كانت مفاوضات صفقة ملكية تطبيق تيك توك مرتبطة بالمحادثات التجارية، فيما قال ترامب إن تلك المحادثات ستنطلق هذا الأسبوع.
وقال بيسنت إنه سيجتمع مع نظيره الصيني خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشار بيسنت إلى أنه من المقرر أن يجتمع مع نظيره الصيني خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفاً: «أعتقد أن هناك مجالات يمكننا التعاون فيها إذا أبدى الصينيون رغبة بذلك. سنبحث ما إذا كان بإمكاننا توسيع التعاون ليتجاوز التجارة إلى مجالات أخرى».

 

 

 

 

 

 

 

 

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المصدر: رويترز
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سكوت بيسنت
وزارة الخزانة الأميركية
الرسوم الجمركية
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أميركا
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المفاوضات التجارية
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