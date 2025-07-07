مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي

قالت السلطات الأميركية، اليوم الاثنين، إن رجلاً يبلغ من العمر 27 عاماً قُتل بعد أن أطلق النار على منشأة تابعة لدورية الحدود الأميريكية بمدينة ماكالين في تكساس.

وقال فيكتور رودريجيز، قائد شرطة ماكالين، للصحفيين، إن عملاء فيدراليين ردوا بإطلاق النار على الرجل، الذي كان يحمل بندقية هجومية ويرتدي سترة.

وحدد رودريجيز هوية المشتبه به بأنه يدعى ريان لويس موسكيدا.

وأشارت جهات إنفاذ القانون إلى العثور على بندقية أخرى وذخيرة إضافية في مكان الحادث.

وأضاف رودريجيز أن دوافع الرجل لا تزال غير معروفة في الوقت الحالي، مشيراً إلى إصابة ضابط خلال تبادل إطلاق النار، لكنه أوضح أنه غير واضح ما إذا كانت الإصابة ناجمة عن شظايا أم رصاصة.