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أمطار غزيرة تتسبب بانهيارات أرضية في إيطاليا

أرشيفية
7 يوليو 2025 22:37

شهدت عدة مدن إيطالية، بينها روما وإقليم بيدمونت، طقسا سيئا عقب موجة حر شديدة، ما أدى إلى فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية، ودفع السلطات إلى إعلان حالة التأهب.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وحبات برد تسببت في تعطيل حركة المرور بالعاصمة "روما" وإلحاق أضرار ببعض السيارات.
وشهدت مدن إقليم بيدمونت بشمال إيطاليا هبوب رياح قوية وأمطار غزيرة، تسببت في اقتلاع سقف أحد المباني وانهيار أرضي وحالات لسقوط الحجارة والحطام على الطريق.
ونفذت فرق الإطفاء أكثر من 500 عملية، وعملت الفرق الأمنية على إزالة بعض الأشجار، حيث تسبب الطقس السيئ في وفاة امرأة نتيجة سقوط شجرة عليها.
وذكرت هيئة الأرصاد أن التباين الحاد بين موجة الحر وكتلة هوائية باردة أدى إلى عواصف قوية وأمطار ورياح تجاوزت سرعتها 100 كم/ساعة.

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المصدر: وام
فيضانات
انهيارات أرضية
سوء الأحوال الجوية
إيطاليا
روما
أمطار غزيرة
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