كينيا.. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين

نيروبي (وكالات)

اشتبكت الشرطة الكينية مع متظاهرين، أمس، خلال احتجاجات مناهضة للحكومة، بينما قامت السلطات بإغلاق الطرق الرئيسة المؤدية إلى العاصمة نيروبي، وأغلقت معظم الشركات أبوابها.

وأشعل المتظاهرون النيران في إطارات السيارات وقذفوا الحجارة على الشرطة عند نقاط التفتيش، بينما ردت الشرطة بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة أحد المتظاهرين.

وخطط الكينيون لتنظيم مظاهرات في السابع من يوليو الجاري.

ويمثل السابع من شهر يوليو، يوماً مهماً في تاريخ كينيا الحديث، حيث إنه شهد قبل 35 عاماً تنظيم أول احتجاجات كبرى دعت إلى الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب، وهو ما تحقق في الانتخابات التي أجريت عام 1992.

ومنعت الشرطة المركبات الخاصة والعامة من الوصول إلى وسط المدينة. كما منعت معظم المشاة من دخول العاصمة، ولم تسمح بالدخول إلا لهؤلاء الذين لديهم مهام ضرورية للقيام بها.

وحث وزير الخدمة المدنية جيفري روكو جميع موظفي الحكومة على الحضور إلى العمل أمس، مؤكداً أن الاحتجاجات لن تعطل الخدمات العامة.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية كيبشومبا موركومين، أمس الأول، إن الحكومة لن تتسامح مع الاحتجاجات العنيفة، وأنه سيتم نشر قوات الشرطة ضماناً للأمن العام.

وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى البرلمان ومكتب الرئيس باستخدام الأسلاك الشائكة.