الثلاثاء 8 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كينيا.. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين

أفراد من الشرطة الكينية (أرشيفية)
8 يوليو 2025 01:02

نيروبي (وكالات)

أخبار ذات صلة
عداءة كينيا.. «مدمرة الأرقام»!
«أبوظبي للتنمية» وكينيا.. شراكة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة

اشتبكت الشرطة الكينية مع متظاهرين، أمس، خلال احتجاجات مناهضة للحكومة، بينما قامت السلطات بإغلاق الطرق الرئيسة المؤدية إلى العاصمة نيروبي، وأغلقت معظم الشركات أبوابها.
وأشعل المتظاهرون النيران في إطارات السيارات وقذفوا الحجارة على الشرطة عند نقاط التفتيش، بينما ردت الشرطة بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة أحد المتظاهرين.  
وخطط  الكينيون لتنظيم مظاهرات في السابع من يوليو الجاري. 
ويمثل السابع من شهر يوليو، يوماً مهماً في تاريخ كينيا الحديث، حيث إنه شهد قبل 35 عاماً تنظيم أول احتجاجات كبرى دعت إلى الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب، وهو ما تحقق في الانتخابات التي أجريت عام 1992.
ومنعت الشرطة المركبات الخاصة والعامة من الوصول إلى وسط المدينة. كما منعت معظم المشاة من دخول العاصمة، ولم تسمح بالدخول إلا لهؤلاء الذين لديهم مهام ضرورية للقيام بها.
وحث وزير الخدمة المدنية جيفري روكو جميع موظفي الحكومة على الحضور إلى العمل أمس، مؤكداً أن الاحتجاجات لن تعطل الخدمات العامة.  
ومن جانبه، قال وزير الداخلية كيبشومبا موركومين، أمس الأول، إن الحكومة لن تتسامح مع الاحتجاجات العنيفة، وأنه سيتم نشر قوات الشرطة ضماناً للأمن العام.
وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى البرلمان ومكتب الرئيس باستخدام الأسلاك الشائكة.

كينيا
الشرطة الكينية
قوات الشرطة الكينية
الحكومة الكينية
آخر الأخبار
جامعة أبوظبي تطرح 21 برنامجاً جديداً
علوم الدار
جامعة أبوظبي تطرح 21 برنامجاً جديداً
اليوم 12:19
«مبابي ريال مدريد» يواجه سان جيرمان للمرة الأولى
الرياضة
«مبابي ريال مدريد» يواجه سان جيرمان للمرة الأولى
اليوم 12:10
وزير العدل يبحث مع السفير الأسترالي علاقات التعاون
علوم الدار
وزير العدل يبحث مع السفير الأسترالي علاقات التعاون
اليوم 12:09
بوجاتشار أحد أبطال قائمة «أشرس 10 سباقات» في تاريخ طواف فرنسا
الرياضة
بوجاتشار أحد أبطال قائمة «أشرس 10 سباقات» في تاريخ طواف فرنسا
اليوم 12:02
رئيس الوزراء شيجرو إيشيبا ووزير التنشيط الاقتصادي ريوسي أكازاوا خلال اجتماع بطوكيو حول التعريفات الأميركية
الأخبار العالمية
اليابان تبحث مع وزير التجارة الأميركي "حزمة من التدابير"
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©