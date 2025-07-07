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72 قتيلاً جراء فيضانات باكستان

فيضانات في باكستان - أرشيفية
8 يوليو 2025 01:02

إسلام آباد (وكالات)

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أعلنت هيئة إدارة الكوارث الوطنية ومسؤولون محليون، أمس، أن هطول أمطار موسمية غزيرة ووقوع فيضانات غامرة لمدة عشرة أيام في أنحاء باكستان أودى بحياة ما لا يقل عن 72 شخصاً وإصابة أكثر من 130 آخرين.
وتم تسجيل حالات الوفاة، التي وقعت منذ 26 يونيو الماضي، في أقاليم خيبر باختونخوا بشمال غرب البلاد والبنجاب بالشرق والسند بالجنوب وبلوشستان بجنوب غرب باكستان. 
وحثت هيئة إدارة الكوارث الوطنية المسؤولين على توخي الحذر الشديد، وطالبت السائحين بتجنب زيارة الأماكن المتضررة، حيث من الممكن أن يؤدي هطول المزيد من الأمطار لغلق الطرق السريعة ووقوع فيضانات غامرة.

فيضانات باكستان
باكستان
الفيضانات
مياه الفيضانات
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