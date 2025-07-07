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الأمم المتحدة توصي بتشكيل حكومة جديدة في ليبيا لتنظيم الانتخابات

جانب من العاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية)
8 يوليو 2025 01:04

حسن الورفلي (بنغازي)

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أوصت اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، بتشكيل حكومة موحدة جديدة ذات مدة وصلاحيات محددة، واعتماد إطار انتخابي معدل قائم على توافق وطني واسع.
وشملت التوصيات استكمال أو إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع ضمان الاستقلالية المالية الكاملة للمفوضية، فضلاً عن تعزيز الأمن الانتخابي لحماية العملية، وضمان سلامة المشاركين.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، أن هذه التوصيات الخمس الأساسية صدرت عن اللجنة الاستشارية التابعة لها والتي أكدت ضرورة استيفاء 5 شروط رئيسة قبل تنظيم الانتخابات الوطنية المقبلة، في إطار دعم المسار السياسي الهادف إلى بناء مؤسسات منتخبة وموحدة في البلاد.
وأوضحت أن التوصيات تهدف إلى تهيئة بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وضمان مشاركة شاملة، داعية جميع الأطراف الليبية إلى دعم هذه التوصيات والمساهمة في تهيئة الظروف لإجراء الاستحقاقات الديمقراطية المرتقبة.
وأكدت البعثة التزامها بمواصلة مرافقة الشعب الليبي في مساره نحو السلام والاستقرار الدائمين، داعية الليبيين إلى المشاركة بآرائهم بشأن هذه التوصيات عبر موقعها الإلكتروني.

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