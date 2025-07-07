105 قتلى و356 مصاباً بقصف إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أمس، مقتل 105 فلسطينيين وإصابة 356 آخرين نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقه في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات في تقريرها اليومي إن «حصيلة الشهداء والإصابات نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023 ارتفعت بذلك إلى 57523 شهيداً و136617 إصابة».

وأضافت فيما يتعلق بعدد الضحايا جراء استهدافهم أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، فإنه بلغ 7 ضحايا و74 مصاباً ليرتفع إجماليهم إلى 758 قتيلاً وأكثر من 5005 مصابين.

وطالبت السلطات الصحية بتعزيز أرصدة بنوك الدم بوحدات الدم لتمكينها من تقديم خدمتها للحالات الطارئة خاصة في ظل تزايد أعداد القتلى والجرحى.