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حريق يلتهم الف هكتار نباتي جنوب فرنسا

طائرات «كنداير» تحلّق فوق غابة مشتعلة قرب ناربون جنوب غرب فرنسا (أ ف ب)
7 يوليو 2025 23:47

قالت السلطات الفرنسية إن حريقاً ضخماً اندلع، اليوم الاثنين، في جنوب البلاد وأتى على نحو ألف هكتار من الغطاء النباتي، ما أدى إلى إغلاق طريق سريع يربط فرنسا بإسبانيا وإجلاء سكان إحدى القرى المجاورة.
وأفادت إميلي تريو، مسؤولة في مقاطعة أود، أن الحريق يتمدد بسرعة باتجاه بلدات ناربون وباج وبيرياك دو مير، رغم تدخل أكثر من 10 طائرات إطفاء بينها أربع من طراز "كنداير"، إلى جانب فرق الدفاع المدني.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن ألسنة اللهب بلغ ارتفاعها عشرات الأمتار، فيما غطى دخان كثيف أسود سماء المنطقة، وسط محاولات مستمرة من الطائرات المحمّلة بالمياه لاحتواء الحريق.
وقالت السلطات إن الرياح القوية وموجة الحر أسهمتا في تسريع انتشار النيران داخل الغطاء النباتي الجاف. وتم إعلان حالة التأهب القصوى في مقاطعة أود، وكذلك في فار وبوش دو رون.

 

 

 

 

 

 

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