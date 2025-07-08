الأربعاء 9 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إندونيسيا تعتزم استئناف مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة

حاويات على متن سفينة في محطة الحاويات الدولية في سورابايا
8 يوليو 2025 10:24

 تعتزم إندونيسيا استئناف مفاوضات الرسوم الجمركية  مع الإدارة الأميركية ، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 32% على المنتجات الإندونيسية اعتبارا من أول أغسطس. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للمتحدث باسم وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية هاريو ليمانسيتو  قوله إن الوزير أيرلانجا هارتارتو  الذي يقود المفاوضات التجارية مع الجانب الأميركي سيصل اليوم إلى واشنطن ويجتمع بالمسؤولين الأميركيين للوصول إلى حل للمشكلة. وقال ليمانسيتو "مازالت هناك فرصة للوصول إلى اتفاق بحسب ما ذكرته الحكومة الأميركية.. الحكومة الإندونيسية ستستغل كل الفرص المتاحة  لحماية المصالح الوطنية في المستقبل".
يذكر أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر سوق لصادرات إندونيسيا التي تمتلك أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وخفضت الحكومة الإندونيسية تقديراتها للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى ما بين 7ر4% و5%، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى 2ر5% من إجمالي الناتج المحلي. 

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يضرب سواحل سومطرة الإندونيسية
تقدم ملحوظ بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الرسوم الجمركية
إندونيسيا
آخر الأخبار
موسيالا: لا أحد يتحمل مسؤولية إصابتي بكسر في الساق
الرياضة
موسيالا: لا أحد يتحمل مسؤولية إصابتي بكسر في الساق
اليوم 19:13
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
الرياضة
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
اليوم 19:06
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اقتصاد
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اليوم 19:03
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اقتصاد
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اليوم 18:56
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اقتصاد
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اليوم 18:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©