الأربعاء 9 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى بريطانيا

الملك تشارلز يلتقي ماكرون(أرشيفية)
8 يوليو 2025 11:03

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية يبحث خلالها عدداً من الملفات المشتركة. وتعد زيارة ماكرون لبريطانيا لمدة ثلاثة أيام، بدعوة من الملك تشارلز الثالث، أول زيارة يقوم بها رئيس دولة أوروبية لبريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي. وسوف يتوجه ماكرون وزوجته بريجيت إلى قلعة ويندسور على متن عربة تجرها الخيول، وسيقيم الملك والملكة كاميلا مأدبة رسمية. وكان الزوجان الملكيان قد زارا فرنسا في سبتمبر 2023. وسيلقي ماكرون كلمة أمام مجلسي البرلمان البريطاني، قبل أن يجرى مباحثات مع ستارمر بشأن الهجرة والدفاع والاستثمار. ومن المقرر أن يناقش كبار مسؤولي حكومتي الدولتين بعد غد الخميس مسألة عبور السفن الصغيرة على جانبي بحر المانش.  

أخبار ذات صلة
محادثات بين ماكرون وستارمر تتعلق بالهجرة
ستارمر وماكرون يجريان محادثات في لندن
المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
إيمانويل ماكرون
كير ستارمر
آخر الأخبار
موسيالا: لا أحد يتحمل مسؤولية إصابتي بكسر في الساق
الرياضة
موسيالا: لا أحد يتحمل مسؤولية إصابتي بكسر في الساق
اليوم 19:13
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
الرياضة
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
اليوم 19:06
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اقتصاد
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اليوم 19:03
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اقتصاد
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اليوم 18:56
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اقتصاد
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اليوم 18:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©