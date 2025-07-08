الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى بريطانيا

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية يبحث خلالها عدداً من الملفات المشتركة. وتعد زيارة ماكرون لبريطانيا لمدة ثلاثة أيام، بدعوة من الملك تشارلز الثالث، أول زيارة يقوم بها رئيس دولة أوروبية لبريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي. وسوف يتوجه ماكرون وزوجته بريجيت إلى قلعة ويندسور على متن عربة تجرها الخيول، وسيقيم الملك والملكة كاميلا مأدبة رسمية. وكان الزوجان الملكيان قد زارا فرنسا في سبتمبر 2023. وسيلقي ماكرون كلمة أمام مجلسي البرلمان البريطاني، قبل أن يجرى مباحثات مع ستارمر بشأن الهجرة والدفاع والاستثمار. ومن المقرر أن يناقش كبار مسؤولي حكومتي الدولتين بعد غد الخميس مسألة عبور السفن الصغيرة على جانبي بحر المانش.