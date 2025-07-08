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الصين تعلن تأسيس أول جمعية دولية لاستكشاف الفضاء

الصين تعلن تأسيس أول جمعية دولية لاستكشاف الفضاء
8 يوليو 2025 10:32

 أعلنت الصين، خلال مؤتمر علمي عُقد يوم أمس، في مدينة خفي بمقاطعة آنهوي، تأسيس "الجمعية الدولية لاستكشاف الفضاء العميق"، لتصبح أول منظمة علمية دولية في البلاد تُعنى بهذا المجال.  

وذكرت صحيفة "الشعب اليومية أونلاين" أن تأسيس الجمعية جاء بمبادرة من خمس جهات بحثية صينية وفرنسية، وبمشاركة 20 أكاديميًا صينيًا و31 عالما دوليا، وقد تم اعتمادها رسميًا في أبريل الماضي كمؤسسة غير ربحية مستقلة، بعد موافقة مجلس الدولة وتسجيلها لدى وزارة الشؤون المدنية.

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وقال "وو وي رن"، كبير مصممي برنامج استكشاف القمر في الصين، إن تأسيس الجمعية يُعد خطوة بالغة الأهمية لتعزيز التبادل والتعاون الدولي في قطاع الفضاء، ويشكل علامة فارقة في مسار الابتكار والتكامل العلمي العالمي، لما له من دور في حشد الطاقات الدولية، ودفع التقدم العلمي والتكنولوجي، وتعميق التفاهم الحضاري، وبناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية في مجال الفضاء الخارجي.

وتهدف الجمعية إلى دعم مجالات متعددة، تشمل استكشاف القمر والكواكب، والدفاع الكوكبي ضد الكويكبات، وتنظيم الفعاليات العلمية، وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا، فضلًا عن إصدار منشورات أكاديمية ومنح جوائز للإنجازات المتميزة في علوم الفضاء.

المصدر: وكالات
الفضاء
الصين
استكشاف الفضاء
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