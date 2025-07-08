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"الصحة المصرية": 4 وفيات و27 مصاباً بحريق سنترال رمسيس

رجال الإطفاء يخمدون حريق سنترال رمسيس بالقاهرة
8 يوليو 2025 12:55

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، سقوط أربع وفيات و27 مصابا  إثر حادث حريق سنترال رمسيس أمس الاثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم :"يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء أمس الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية".
وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى  مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27  مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية  تمكنت من انتشال أربعة  جثامين من موقع الحادث. من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". 

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المصدر: وكالات
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