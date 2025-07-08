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إعادة انتخاب رئيس مجموعة اليورو لولاية ثالثة

إعادة انتخاب رئيس مجموعة اليورو لولاية ثالثة
8 يوليو 2025 13:35

انتخبت مجموعة اليورو اليوم بتوافق الآراء، باسكال دونوهو، وزير المالية في أيرلندا، الذي يشغل رئيس المجموعة منذ عام 2020 رئيسا لها لولاية ثالثة؛ حيث ستبدأ فترة ولايته الجديدة، التي تستمر عامين ونصف العام، في 13 يوليو الجاري.

وأكد دونوهو عقب إعادة انتخابه في بروكسل، أنه سيظل وسيطا حقيقيا وصادقا في المفاوضات، وسيعمل على تعزيز مجال العملة الأوروبية المشتركة وتسهيل إحراز تقدم ملموس في مسارات العمل الرئيسية، بما في ذلك تنسيق الموازنة واتحاد أسواق رأس المال، واليورو الرقمي والاتحاد المصرفي.

وقال إن وجود منطقة يورو أقوى وأكثر قدرة على المنافسة سيعزز الدور الدولي لليورو، ويعزز قدرة دول المنطقة على الصمود والازدهار.

ومجموعة اليورو هي هيئة غير رسمية أنشئت في عام 1997 يناقش فيها وزراء الدول الأعضاء في منطقة اليورو المسائل المتعلقة بالمسؤوليات المشتركة لبلدانهم المتعلقة باليورو. وتتمثل مهمتها الرئيسية في ضمان التنسيق الوثيق للسياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وتهيئة الظروف لنمو اقتصادي أقوى.

المصدر: وكالات
مجموعة اليورو
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