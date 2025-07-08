إغلاق مطار إيطالي جراء حادث في مدرج الطائرات

أُغلق مطار بيرجامو الإيطالي مؤقتاً اليوم الثلاثاء، بعد وفاة رجل على المدرج أثناء استعداد رحلة للإقلاع.

وقالت إدارة المطار في بيان إن عمليات الطيران توقفت من الساعة 1020 إلى الساعة 12 بالتوقيت المحلي (0820 إلى 1000 بتوقيت جرينتش) «بسبب مشكلة في ممر الطائرات»، مضيفة أن السلطات تحقق في الواقعة.

وأكد متحدث باسم المطار وفاة الرجل، مشيراً إلى أنه لم يكن راكباً ولا موظفاً بالمطار.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الرجل لقي حتفه بعد أن ابتلعه محرك طائرة تابعة لشركة فولوتيا في أثناء إقلاعها.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من المكتب الصحفي الإيطالي لشركة الطيران الإسبانية.

ولم تدل شرطة بيرجامو بتعليق أيضاً.