مقتل 8 جراء الفيضانات بين نيبال والصين

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وبقي أكثر من 20 آخرين في عداد المفقودين بعد أن أدى فيضان نهر بوتي كوشي إلى جرف (جسر الصداقة) الذي يربط بين الصين ونيبال.

ولم تشهد المنطقة المحيطة بالنهر أمطاراً غزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة للفيضان، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية قالوا إن الفيضان ربما يكون ناجما عن فيضان بحيرة جليدية في منطقة التبت حيث هطلت أمطار غزيرة.

وقال بينود جيمير، المتحدث باسم شرطة نيبال، لرويترز إن الشرطة انتشلت ثماني جثث، ولم يتم تحديد هوية أي منها حتى الآن.

وأضاف أنه جرى إنقاذ 57 شخصا. وقال راجا رام باسنيت، المتحدث باسم الجيش النيبالي، إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وفقد ما لا يقل عن 20 شخصا في نيبال، في حين ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هناك 11 شخصا في عداد المفقودين في الجانب الصيني من منطقة الحدود الجبلية.

وأشار مسؤولون إلى أن التجارة بين نيبال والصين تعطلت بسبب الدمار الذي لحق بالجسر.