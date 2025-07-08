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النيابة العامة المصرية تحقق في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس

النيابة العامة المصرية تحقق في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس
8 يوليو 2025 21:23

أصدرت النيابة العامة في مصر اليوم الثلاثاء بياناً بشأن حريق سنترال رمسيس، وأفادت بأن التحقيقات لا تزال جارية للتوصل إلى أسباب اندلاع الحريق في المبنى الرئيس للاتصالات في البلاد.
وأوضح البيان ان النيابة تلقت إخطاراً بنشوب حريق هائل بمبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، وأشارت إلى أن المحامي العام لنيابة شمال القاهرة الكلية، يرافقه فريق من أعضاء النيابة العامة، انتقلوا إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة. 
ولفت البيان ،الذي نشرته النيابة العامة على موقعها الإلكتروني ، إلى أن فريق آخر من أعضاء النيابة العامة انتقل إلى المستشفيات المحيطة بمكان الحادث، لسماع أقوال من أمكن سؤالهم من المصابين، والبالغ عددهم حتى الآن واحداً وعشرين مصابا.
  وتابع البيان أن النيابة ناظرت جثامين أربعة متوفين، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الظاهري عليهم، لبيان أسباب الوفاة وكيفية حدوثها، وسحب عينات الحمض النووي منهم.  
وأكدت أنه جار استكمال التحقيقات للوصول إلى أسباب اندلاع الحريق، والوقوف على مدى توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومدى مراعاة اشتراطات الحماية المدنية والحريق. 
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت  في وقت سابق اليوم سقوط أربع وفيات و27 مصاباً إثر حادث حريق سنترال رمسيس أمس الاثنين.
وأعلنت البورصة المصرية تعليق التداول، اليوم الثلاثاء، "حرصا على مصالح كافة الأطراف وتكافؤ الفرص بين المتعاملين". 

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المصدر: د ب أ
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