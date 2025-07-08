ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في تكساس

قال مسؤولون بمقاطعة كير في ولاية تكساس الأميركية إن عدد قتلى الفيضانات داخل المقاطعة ارتفع إلى 87 اليوم الثلاثاء مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.

ولقى أكثر من 100 شخص حتفهم جراء الفيضانات في أنحاء الولاية.

وغمرت الأمطار الغزيرة نهر جوادالوبي صباح الجمعة، مما أدى إلى فيضانه ووفاة العشرات، مخلفا وراءه أكواما من الأنقاض والأشجار والسيارات.

وقال لاري ليثا قائد شرطة مقاطعة كير في مؤتمر صحفي إن ما لا يقل عن 56 بالغاً و30 طفلاً لقوا حتفهم في المقاطعة، ولم تحدد هوية أكثر من عشرين جثة حتى الآن.

وشاركت فرق إنقاذ من ولايات مجاورة والمكسيك في الجهود المحلية المبذولة للبحث عن ناجين، التي عرقلتها هبوب عواصف رعدية .



