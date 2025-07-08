الأربعاء 9 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في تكساس

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في تكساس
8 يوليو 2025 22:04

قال مسؤولون بمقاطعة كير في ولاية تكساس الأميركية إن عدد قتلى الفيضانات داخل المقاطعة ارتفع إلى 87 اليوم الثلاثاء مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.
ولقى أكثر من 100 شخص حتفهم جراء الفيضانات في أنحاء الولاية.
وغمرت الأمطار الغزيرة نهر جوادالوبي صباح الجمعة، مما أدى إلى فيضانه ووفاة العشرات، مخلفا وراءه أكواما من الأنقاض والأشجار والسيارات.
وقال لاري ليثا قائد شرطة مقاطعة كير في مؤتمر صحفي إن ما لا يقل عن 56 بالغاً و30 طفلاً لقوا حتفهم في المقاطعة، ولم تحدد هوية أكثر من عشرين جثة حتى الآن.
وشاركت فرق إنقاذ من ولايات مجاورة والمكسيك في الجهود المحلية المبذولة للبحث عن ناجين، التي عرقلتها هبوب عواصف رعدية .

أخبار ذات صلة
وفيات بفيضانات في نيو مكسيكو الأميركية
قتلى ومفقودون بفيضانات على حدود الصين ونيبال
المصدر: رويترز
تكساس
فيضانات
آخر الأخبار
موسيالا: لا أحد يتحمل مسؤولية إصابتي بكسر في الساق
الرياضة
موسيالا: لا أحد يتحمل مسؤولية إصابتي بكسر في الساق
اليوم 19:13
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
الرياضة
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
اليوم 19:06
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اقتصاد
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اليوم 19:03
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اقتصاد
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اليوم 18:56
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اقتصاد
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اليوم 18:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©