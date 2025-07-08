الامم المتحدة: تأجيل الرسوم الأميركية يربك حركة التجارة

جنيف (وكالات)



اعتبرت الأمم المتحدة، أمس، أن تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية إلى جانب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة هذه الرسوم على دول عدة، يزيد من حالة عدم اليقين بشأن نشاط التجارة العالمية.

وقالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية باميلا كوك هاميلتون، أمام الصحافيين في جنيف، إن هذا التوقف قد يوفر بعض الارتياح، لكنه في الواقع يطيل فترة عدم اليقين، ويقوض الاستثمارات الطويلة الأجل والعقود، مشيرة إلى أن عدم اليقين الاقتصادي له عواقب ملموسة على البلدان والقطاعات.

وكان ترامب قد حدد في وقت سابق بدء سريان الرسوم الجمركية الإضافية الأربعاء الماضي، لكنه أرجأ الموعد النهائي إلى الأول من أغسطس عبر أمر تنفيذي أصدره مساء أمس الأول.

لكنه أثار من جديد الشكوك حول هذا الموعد برده على سؤال طرحه صحافيون بشأنه، قائلاً «أود أن أقول إنه ثابت، ولكن ليس ثابتاً بنسبة 100%».

وأعلن الرئيس الأميركي أمس أنه سيفرض تعرفات نسبتها 25 بالمئة على واردات بلاده من اليابان وكوريا الجنوبية، وهي خطوة جديدة في حربه التي تعيق التجارة الاقتصادية الدولية.

ونشر على منصته «تروث سوشيال» 14 رسالة شبه متطابقة موجهة بشكل رئيسي إلى دول آسيوية. ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الرسائل تمثل عرضه النهائي، أجاب «اعتقد أنه نهائي ولكن إذا اتصلوا بعرض آخر وأعجبني، فسوف نقوم بذلك».

وأوضحت كوك-هاميلتون «تشير هذه الرسائل إلى مستويات عدة من الرسوم الجمركية؛ ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم التفاوض عليها بحلول الأول من أغسطس أو أن الأمر يتعلق بالاتفاق النهائي»، مضيفة «بعبارة أخرى، الوضع غير مستقر، إذا كان الوضع يتغير باستمرار، فمن المستحيل على شركة اتخاذ قرارات».

وأحدث ترامب في أبريل صدمة حول العالم بإعلانه فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على كل الشركاء التجاريين لبلاده تقريباً، مع خطط لزيادة هذه الرسوم لمجموعة معينة خلال أيام.

لكنّه ما لبث أن علّق تطبيق تلك الرسوم حتى التاسع من يوليو، وفتح الباب أمام إجراء مفاوضات تجارية مع كل دولة على حدة.

وحتى الآن، لم تكشف إدارة ترامب سوى عن اتفاقين مع بريطانيا وفيتنام، بينما اتّفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية بينهما لفترة محددة.



صدمة مزدوجة

حذرت كوك-هاميلتون، من «عاصفة عاتية» تلوح في أفق الدول النامية، ناجمة عن صدمة مزدوجة تتمثل في التقلبات التجارية العالمية والتخفيضات الحادة المرتقبة في مساعدات التنمية.

وأشارت إلى أن الدول الأقل نمواً هي الأكثر تضرراً، حيث تواجه دول مثل ليسوتو تعريفات قد تصل إلى 50% على صادراتها للولايات المتحدة، مما يهدد صناعات حيوية وعشرات الآلاف من الوظائف، وحتى الدول التي تفاوضت على رسوم جديدة، مثل فيتنام، لا تزال تواجه تعريفات مضاعفة قد تعيد تشكيل التدفقات التجارية الإقليمية.