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«أوتشا»: 38% من أطفال مراكز الإيواء في «الفاشر» يعانون الجوع

أطفال سودانيون نازحون جراء الأزمة (أرشيفية)
9 يوليو 2025 01:56

نيويورك (الاتحاد)

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان «أوتشا»، أن الكثير من سكان مدينة الفاشر لا يجدون غذاء كافياً للبقاء على قيد الحياة بسبب ظروف الحصار المفروض على المدينة بسبب الحرب.
وحذر «أوتشا» من تفشي سوء التغذية الحاد في مراكز الإيواء بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، مشيراً إلى أن هذا الخطر وصل إلى 38 في المئة من الأطفال في مواقع النزوح، بحسب ما ذكرته صحيفة «سودان تربيون» أمس الثلاثاء.
وبحسب الصحيفة، فإن تقييماً أجراه شركاء العمل الإنساني والسلطات المحلية أظهر أن الأطفال الذين لا يجدون غذاء كافياً هم دون سن الخامسة، مشيرة إلى أن 11 في المئة منهم يعانون سوء التغذية الحاد. وبحسب الصحيفة، فإن ظروف القتال والقصف العشوائي أجبرت أكثر من 780 ألف شخص على النزوح من الفاشر ومن مخيم زمزم جنوب غربي المدينة.

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مدينة الفاشر
السودان
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