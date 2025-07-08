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بريطانيا تلوح بـإجراءات إضافية ضد إسرائيل

ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني (أرشيفية)
9 يوليو 2025 01:56

لندن (وكالات)

شدد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، أمس، على أن لندن ستتخذ مزيداً من الإجراءات ضد إسرائيل إذا استمر الوضع على ما هو عليه في غزة.
وقال لامي أمام لجنة برلمانية: «يجب أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار»، مضيفاً «يجب أن يتم ذلك خلال الأسابيع المقبلة».
 وعندما سُئل عما إذا كان سيتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل إذا استمر الوضع في غزة، أجاب لامي: «نعم، نعم، سنفعل».
وتابع: «إذا استمر الوضع الذي لا يحتمل فإن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل».
 وأعلنت الحكومة البريطانية، مايو الماضي، تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وذلك رداً على الحرب التي تشنها على قطاع غزة.
 وقالت لندن إنها علقت محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، واستدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي، مشيرة إلى فرض عقوبات جديدة على مستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن عبّر رئيس الوزراء كير ستارمر عن استيائه البالغ من التصعيد العسكري في غزة.

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