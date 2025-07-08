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مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 14 شمال غزة

عناصر من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية)
9 يوليو 2025 01:56

غزة (الاتحاد)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، مقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين في معارك شمال قطاع غزة.
وقال الجيش، في بيان، إن «5 جنود من كتيبة نتساح يهودا التابعة للواء كفير قتلوا في معارك شمال قطاع غزة، مساء الاثنين، كما أصيب 14، بينهم اثنان بجروح خطيرة».
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الحدث وقع مساء أمس الأول، حين كانت قوة راجلة تعبر في بلدة بيت حانون بالشمال.
وأضافت الإذاعة: «انفجرت عبوتان ناسفتان وضعتا على الطريق، واحدة تلو الأخرى، مستهدفتين القوة الراجلة».
وتابعت: «أثناء إجلاء المصابين من موقع الانفجار، أطلق مسلحون النار من كمين نحو قوات الإنقاذ، مما أسفر عن سقوط مزيد من الضحايا، فأصبح الإجلاء معقداً وطويلاً، وتم استدعاء قوات إنقاذ إضافية».
 وأوضحت الإذاعة أن المنطقة تعرضت في الأسابيع الأخيرة لهجمات جوية مكثفة، ومع ذلك، فإن العبوتين اللتين زرعتا هناك انفجرتا بدقة لحظة مرور القوة.

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