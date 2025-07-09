انهيار جسر يودي بحياة 9 أشخاص في الهند

لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم عقب انهيار جسر في نهر في ولاية جوجارات بغرب الهند، حسبما ذكرت وكالة بريس تراست أوف إنديا، نقلاً عن مسؤولي الشرطة.

وقال وزير الصحة بالولاية، روشيكيش باتيل، إن عدة مركبات كانت على الجسر عندما انهار جزء منه، مما أدى لسقوط عدد منها في النهر.

وأضاف أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص على الأقل. ووقع الحادث في منطقة فادودارا بولاية جوجارات، التي شهدت هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضي. وأشار باتيل إلى أنه تم بناء الجسر عام 1985.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن أسفه لوقوع الحادث، وقدم تعازيه لأسر الضحايا.