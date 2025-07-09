زلازل جواتيمالا تتسبب بانهيارات أرضية وعمليات إجلاء

لقي شخصان حتفهما عندما سقطت الصخور على سيارتهما، عقب تسجيل العشرات من الزلازل خلال ساعات، حسبما قالت السلطات، بينما تسببت انهيارات أرضية في دفن أشخاص عدة.

وقال رجال الإطفاء إن رجلين لقيا حتفهما وهما على متن شاحنة على طريق محلي في إدارة إيسونتلا أمس الثلاثاء عندما سقطت صخور من على تل على شاحنتهما.

وقال إيدوين روداس، مدير المعهد الوطني لعلم الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية والهيدرولوجيا إنه تم تسجيل أكثر من 37 زلزالا وهزات ارتدادية بقوة تتراوح ما بين 3 و 5.6 درجة على مقياس ريختر في جواتيمالا مساء أمس الثلاثاء.

وقال المسؤولون إن الزلازل دفعت إلى إخلاء مبان وتسببت في حدوث انهيارات أرضية وأضرار محدودة في الممتلكات، مضيفين أن السكان شعروا بالزلازل حتى دولة السلفادور المجاورة.

وقال رئيس جواتيمالا برناردو أريفالو في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن مركز الزلزال الرئيسي كان في مقاطعة ساكاتيبيكيز، كما وقعت الهزات الارتدادية في إقليمي ايسكوينتلا وجواتيمالا.

وأضاف أن خمسة أشخاص على الأقل دفنوا في انهيارات أرضية، وتم إنقاذ اثنين منهم.

وأعلن المنسق الوطني للحد من الكوارث حالة تأهب برتقالية، وهي ثاني أعلى درجة على مقياس الطوارئ.