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إضراب للأطباء البريطانيين لزيادة الأجور

إضراب للأطباء البريطانيين لزيادة الأجور
9 يوليو 2025 19:37

أعلن الأطباء الشباب العاملون في مستشفيات إنجلترا والذين توصلوا إلى اتفاق بشأن رواتبهم مع الحكومة في سبتمبر الماضي، عن إضراب جديد الأربعاء للمطالبة بزيادة أكبر في الأجور.
وبعد سلسلة إضرابات استمرت سنة ونصف سنة للمطالبة برفع الرواتب في مواجهة التضخم المتزايد، حصل هؤلاء في أيلول على زيادة أجور بنسبة 22.3% مدى عامين من الحكومة العمالية التي كانت قد تولت السلطة قبل شهرين فقط.
وأدت إضراباتهم السابقة إلى إلغاء مواعيد وتأخير في العلاج، في وقت يعاني نظام الخدمة الصحية الوطنية (ان اتش اس) أزمة عميقة مع قوائم انتظار طويلة ونقص حاد في الكوادر الطبية.
لكن الأطباء أعلنوا الأربعاء عن حركة إضراب جديدة تستمر خمسة أيام بين 25 و30 يوليو.
وأمهلت الرابطة الطبية البريطانية (BMA) الحكومة أسبوعين للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق.
وقالت الرابطة في بيان: «التقينا الثلاثاء وزير الصحة ويس ستريتنغ وبذلنا كل ما في وسعنا لتجنب الإضراب».
وأضافت: «في ظل غياب عرض جدي يعيد رواتبنا إلى المستوى المناسب، لا خيار أمامنا سوى الدعوة إلى الإضرابات».
ووصف وزير الصحة مطالب الرابطة بأنها «غير معقولة»، وقال إن «تعافي نظام الخدمة الصحية الوطنية بات على حافة الانهيار، والرابطة الطبية تهدد بالقضاء على هذا التعافي».
ودعا الوزير الرابطة إلى «التراجع عن الإضراب والعمل مع الحكومة لتحسين ظروف عمل الأطباء».

 

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