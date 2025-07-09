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البابا يستقبل زيلينسكي في مقر إقامته

البابا يستقبل زيلينسكي في مقر إقامته
9 يوليو 2025 19:42

استقبل البابا ليو الرابع عشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر إقامته الصيفي خارج روما، اليوم الأربعاء.
ومن المقرر أن ينطلق، غداً الخميس، مؤتمر بشأن إعادة إعمار أوكرانيا.
ولم تقدم الفاتيكان أو كييف تفاصيل بشأن زيارة زيلينسكي لكاستيل جاندولفو، حيث يقضي البابا عطلته.
 وتعد تلك ثاني مقابلة شخصية بين زيلينسكي وليو. وحضر الرئيس الأوكراني أيضاً تنصيب أول بابا من الولايات المتحدة في منتصف مايو.
ودعا البابا مراراً إلى إحلال السلام في أوكرانيا منذ ذلك الوقت. 
كما دعا زيلينسكي البابا لزيارة كييف.
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الذي ينعقد لمدة يومين وتستضيفه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. 

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البابا ليو الرابع عشر
فولوديمير زيلينسكي
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