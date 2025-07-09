أوروبا تسعى لاتفاق تجاري مع واشنطن

بروكسل (وكالات)

يأمل الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة، وفق ما أعلن توماس رينيه، متحدث باسم المفوضية الأوروبية أمس.

ورداً على سؤال بشأن الموعد النهائي الجديد الذي حدده الجانب الأميركي في الأول من أغسطس، قال رينيه: «هدفنا هو التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد، وربما حتى خلال الأيام المقبلة».

وتسعى المفوضية الأوروبية، إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة على أن تُستكمل التفاصيل لاحقاً. وأوضح رينيه: «نبحث عن إطار واضح يمكننا البناء عليه في المستقبل».

وأشار إلى أن إبرام الاتفاق بات رهناً بوجود إرادة حقيقية للتوصل إلى حل مقبول لدى الطرفين، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يفضّل «اتفاقا تفاوضياً»، لكنه في الوقت نفسه «مستعد للدفاع عن مصالحه» في حال تعثرت المفاوضات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر تأجيل الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 50% على بعض الدول من 9 يوليو إلى الأول من أغسطس.

وأعلن ترامب أمس الأول عزمه على فرض رسوم بنسبة لا تقل عن 25% على واردات الولايات المتحدة من اليابان وكوريا الجنوبية، من دون أن يشير إلى الاتحاد الأوروبي.