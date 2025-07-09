قلق أممي إزاء التصعيد بالبحر الأحمر

عدن (وكالات)

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، أمس، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في البحر الأحمر، بعد تعرض سفينتين تجاريتين لهجمات من قبل الحوثيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، إلى جانب مخاوف من مخاطر بيئية محتملة.

وقال جروندربج في إحاطته أمام مجلس الأمن: «يجب حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ويجب ألا تصبح البنية التحتية المدنية هدفا للصراع»، موضحاً أنه «قبل كل شيء، لا بد من تجنيب اليمن مزيد من التورط في أزمات إقليمية تهدد بتقويض الوضع الهش للغاية في البلاد بالأساس».

وفي الشأن العسكري، أشار المبعوث الأممي إلى أن بعض أطراف الصراع لا تزال تراهن على التصعيد العسكري، محذراً من أن الحل العسكري «وهم خطير»، وأن التفاوض يظل الخيار الأفضل.