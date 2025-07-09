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مقتل 105 فلسطينيين وإصابة 530 بقصف إسرائيلي على غزة

فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي (أ ف ب)
10 يوليو 2025 01:17

غزة (الاتحاد)

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قالت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، إن 105 فلسطينيين قتلوا، فيما أصيب 530 آخرون بجروح مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء ارتكاب القوات الإسرائيلية مجازر بمناطق مختلفة في قطاع غزة استهدف خلالها منازل سكنية وخياماً للنازحين.
وقالت السلطات الصحية في تقرير إحصائي لعدد الضحايا والإصابات، إن «حصيلة الضحايا نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت بذلك إلى 57680 شهيداً و137409 مصابين منذ السابع من أكتوبر 2023».
وأشارت إلى أن حصيلة ما وصل من قتلى المساعدات قرب مراكز توزيع المساعدات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 7 وأكثر من 57 مصاباً ليرتفع إجمالي «ضحايا لقمة العيش» ممن وصلوا المستشفيات 773 قتيلاً وأكثر من 5101 مصاب.
وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، بدء تطويق بلدة «بيت حانون» شمالي قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان نشره عبر منصة «إكس»: «انضم لواء غفعاتي إلى قوات الفرقة 99، وبدأ عمليات لتطويق بيت حانون».

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